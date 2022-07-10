В Новосибирске полиция проверит пикник с шашлыками во дворе дома на Бронной. Фото: "АСТ-54".
Трое новосибирцев устроили пикник с шашлыками во дворе дома на Чемском жилмассиве. Очевидцы засняли это и выложили в группе «АСТ-54» «ВКонтакте».
- Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются обстоятельства инцидента, - сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Пользователи соцсетей уверены, что отдыхающим грозит штраф:
-Заезд на газон- штраф 5 тысяч. Нарушение общественного порядка, так как газон - придворовая общественная территория, - написал подписчик.
-Автора видимо мясом не угостили, и вот итог, - пошутила комментатор-девушка.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер