В Новосибирске полиция проверит пикник с шашлыками во дворе дома на Бронной. Фото: "АСТ-54".

Трое новосибирцев устроили пикник с шашлыками во дворе дома на Чемском жилмассиве. Очевидцы засняли это и выложили в группе «АСТ-54» «ВКонтакте».

- Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются обстоятельства инцидента, - сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Пользователи соцсетей уверены, что отдыхающим грозит штраф:

-Заезд на газон- штраф 5 тысяч. Нарушение общественного порядка, так как газон - придворовая общественная территория, - написал подписчик.

-Автора видимо мясом не угостили, и вот итог, - пошутила комментатор-девушка.

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