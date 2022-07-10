Погода в Новосибирске на 10 июля 2022 года: жара до +30 градусов

Погода в Новосибирске на 10 июля 2022 года порадует летним теплом.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Погода в Новосибирске на 10 июля 2022 года продолжает радовать горожан настоящим летом. Дома становится слишком душно, самое время искупаться.
— Ночью температура в городе составит +15...+17 градусов, днем — +28...+30. Будет переменная облачность без осадков, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.
Ветра новосибирцы почти не почувствуют. Он повеет с северо-востока со скоростью 3-8 метров в секунду.
По области температура может подняться выше +30 градусов. Также синоптики предупреждают, что в Карасукском районе с 10 по 11 июля сохранится высокая пожароопасность 4 класса.
Напомним, до 11 июля в Новосибирске объявлен режим черного неба.
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