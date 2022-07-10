Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 июля 2022 0:00

Погода в Новосибирске на 10 июля 2022 года: жара до +30 градусов

Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске на 10 июля 2022 года
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Погода в Новосибирске на 10 июля 2022 года порадует летним теплом.

Погода в Новосибирске на 10 июля 2022 года порадует летним теплом.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Новосибирске на 10 июля 2022 года продолжает радовать горожан настоящим летом. Дома становится слишком душно, самое время искупаться.

— Ночью температура в городе составит +15...+17 градусов, днем — +28...+30. Будет переменная облачность без осадков, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

Ветра новосибирцы почти не почувствуют. Он повеет с северо-востока со скоростью 3-8 метров в секунду.

По области температура может подняться выше +30 градусов. Также синоптики предупреждают, что в Карасукском районе с 10 по 11 июля сохранится высокая пожароопасность 4 класса.

Напомним, до 11 июля в Новосибирске объявлен режим черного неба.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber