В Первомайском районе Новосибирска 18-летний парень пострадал в аварии с внедорожником и «Ладой»

Характер травм пострадавшего уточняется. Фото: ГИБДД Новосибирска.

Днем в субботу, 9 июля, на улице Красный факел в Первомайском районе столкнулись внедорожник «УАЗ Хантер» и «Лада 2110». Об этом рассказали в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирка.

26-летний водитель «Лады» врезался в «УАЗ» напротив памятника российским воинам, павшим в локальных конфликтах.

Пассажира «Лады» – 18-летнего парня – с травмами увезли на скорой. Характер травм и подробности ДТП уточняются.

Напомним, сегодня в Новосибирске произошла страшная автокатастрофа. 21-летний пьяный парень за рулем арендованного авто сбил четырех женщин на остановке. Одна из них погибла на месте, другой помощь не потребовалась. Еще две пострадавшие находятся в больнице в тяжелом состоянии.

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