В больницах Новосибирской области установили мемориалы в честь погибших от коронавируса врачей

В Новосибирской области установили мемориалы в память о погибших врачах. Фото: Минздрав НСО.

В Черепановской и Искитимской больницах установили мемориалы в честь сотрудников, погибших от COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

В Черепаново почтили память завотделением лучевой диагностики Сергея Мордвицкого и фельдшера ФАПа поселка Еловкино Инны Кафкуновой.

В Искитимской центральной больнице установили мемориал с именами шести медиков. В разгар пандемии коронавируса умерли врач-инфекционист Елена Сотникова, терапевты Галина Мазалова и Антонина Дмитриева.

Также на камне высекли имена медсестры Ирины Антюхиной, фельдшера-лаборанта Галины Маринич и акушерки Людмилы Гусельниковой.

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