В Новосибирской области из гнезд начали массово выпадать стрижи

В Новосибирске началась пора падения птенцов стрижей из гнезд. Фото: Иван Просто.

Новосибирцы стали часто находить выпавших из гнезда птенцов стрижей. Такой период каждый год начинается летом.

– Стрижи выводят птенцов летом, весной прилетают с югов, осенью улетают на юга. Почти все птицы нашего края, кроме голубей, выводят потомство весной-летом. Как говорят стрижеспасатели, выходить раньше времени птенцы могут из-за жары. Те, кто выпадают, им ещё очень рано летать, – рассказала КП-Новосибирск координатор Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова.

В самом центре стрижей не принимают, но дают инструкции по кормлению и уходу. Кормить таких малышей лучше бескрылыми насекомыми: сверчками и тараканами. Корм можно купить в интернет-магазинах. Пищу нужно подготовить, оторвать лапки и головы, срезать острые части, чтобы птенец не подавился.

Поместить стрижа можно в коробку с прорезями, картонную или пластиковую. На дно постелить полотенца. Больного или хромающего птенца лучше отвезти к ветеринару. Подробнее об уходе могут рассказать специалисты из группы «Стрижи помощь птицам».

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