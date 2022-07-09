Впервые пара из Барабинска под Новосибирском снялась в шоу «Четыре свадьбы»

Пара из Барабинска под Новосибирском впервые приняла участие в шоу «Четыре свадьбы». Фото: предоставлено героями публикации.

В шоу «Четыре свадьбы» впервые поучаствовала пара из города Барабинска в Новосибирской области. Четыре невесты из разных городов России приезжают друг к другу на свадьбы и оценивают фуршет, платье и убранство зала. В Новосибирске уже несколько раз проходили съемки, а из области заявки до этого случая еще не одобряли.

Недавно съемочная группа телеканала «Пятница!» вместе с невестами приехала в Барабинск. С героями выпуска пообщался Горсайт.

Алексей и Ирина Цырукины отметили двадцатилетие совместной жизни. Выпуск шоу с их участием покажут только в сентябре. В детстве Ирина уже участвовала в телепередаче: в программе «Что? Где? Когда?» на ее вопрос отвечал Александр Друзь.

– У нас с мужем исполнилось двадцать лет совместной жизни, мы растим трое детей. Я хотела повенчаться. Как-то так сложилось, что мою заявку заметили, – рассказала Ирина.

По словам женщины, сложно было выбрать место, чтобы одновременно душевно отметить годовщину и показать красивую картинку для телепередачи. Подошел развлекательный центр рядом с озером.

– Знаете, к славе не стремилась. Просто хотела показать наш город Барабинск. В программе участвуют семьи из разных городов России. Были из Омска, Новосибирска, а вот из Куйбышева или Барабинска не было, вот мы и стали такими первооткрывателями, – заметила Ирина.

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