Новосибирцы попытались откачать утонувшего мужчину на озере в поселке Рыбачьем

Новосибирцы сейчас пытаются самостоятельно откачать мужчину. Фото: предоставлено читателями КП-Новосибирск.

В субботу, 9 июля, в Новосибирской области на озере Старица утонул мужчина. Его вытащили из воды отдыхающие. Они вызвали скорую помощь и попытались спасти пострадавшего самостоятельно. Об этом в редакцию сообщила свидетельница происшествия.

– На Рыбачьем при нас утонул человек. Пытались откачать. Приехала реанимация, говорят, пульса нет, – рассказывает очевидица.

Сейчас состояние мужчины неизвестно. КП-Новосибирск выясняет информацию о пострадавшем, а также причины и подробности ЧП.

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