В Новосибирске пожилую женщину нашли под окнами дома на Гусинобродском шоссе

В Новосибирске из окна выпала пожилая женщина. Фото: АСТ-54.

В субботу, 9 июля, в Дзержинском районе Новосибирска под окнами дома нашли пожилую женщину. Об этом рассказали в группе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте»

– ЧП произошло в доме № 25 на Гусинобродском шоссе, возле трамвайной остановки Толбухина и озера Собачье, – сообщили очевидцы.

Информация о состоянии женщины уточняется.

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