Грузовик сбил новосибирца посреди Димитровского моста

В Новосибирске на Димитровском мосту сбили мужчину. Фото: АСТ-54.

В Новосибирске в ночь на 9 июля грузовик сбил мужчину, который перебегал через дорогу. Об этом рассказали очевидцы в группе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».

– На Димитровском мосту при движении в сторону правого берега грузовая ГАЗель сбила мужчину, перебегавшего дорогу, – сообщили в паблике.

Мужчина разбил голову. По информации очевидцев, ему вызвали скорую помощь. Подробная информация о состоянии пострадавшего и причинах инцидента уточняется.

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