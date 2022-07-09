Грузовик сбил новосибирца посреди Димитровского моста

В Новосибирске на Димитровском мосту сбили мужчину. Фото: АСТ-54.
В Новосибирске в ночь на 9 июля грузовик сбил мужчину, который перебегал через дорогу. Об этом рассказали очевидцы в группе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».
– На Димитровском мосту при движении в сторону правого берега грузовая ГАЗель сбила мужчину, перебегавшего дорогу, – сообщили в паблике.
Мужчина разбил голову. По информации очевидцев, ему вызвали скорую помощь. Подробная информация о состоянии пострадавшего и причинах инцидента уточняется.
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