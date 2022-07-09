Мусульмане Новосибирска отмечают праздник Курбан-байрам

Мусульмане Новосибирска отметили Курбан-байрам.
Фото: Андрей ГРЕБНЕВ
В субботу, 9 июля, мусульмане Новосибирска начали отмечать Курбан-байрам. Главным центром стала новосибирская Соборная мечеть Ихлас – в переводе «искренность» – на улице Фрунзе.
Первые верующие прибыли на праздник с пяти часов утра. В 6 утра началась молитва. Внутри мечети и на улице совершили намаз тысячи мусульман.
После молитвы начали покупать баранов. По традиции на праздник нужно принести в жертву мелкий рогатый скот. Это должно быть молодое и здоровое животное.
Корни праздника восходят к истории о пророке Ибрагиме. Как-то раз во сне ему явился ангел Джабраил и передал веление Аллаха: принести в жертву старшего сына Исмаила. Но всевышний смилостивился и заменил ребенка бараном, а Ибрагим успешно прошёл испытание веры. С тех пор для большинства мусульман Курбан-байрам является главным праздником в году.
Напомним, ранее КП-Новосибирск публиковала инструкцию от Россельхознадзора, как правильно выбрать барана на Курбан-байрам.
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