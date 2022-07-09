Мужчину без сознания обнаружили новосибирцы на площади Станиславского

В Новосибирске на улице обнаружили мужчину без сознания. Фото: Инцидент Новосибирск.

В субботу, 9 июля, в Новосибирске мужчина потерял сознание прямо на площади Станиславского. Об этом сообщили в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «Вконтакте».

– На площади Станиславского лежал мужчина лет 35. Вызвали «скорую». Сперва реагировал на нашатырь, потом резко позеленел и потерял сознание, – рассказала очевидица Анна.

Свидетели происшествия заметили, что у мужчины была перевязана рука. Они предположили, что он не успел дойти до больницы.

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