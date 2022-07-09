В Новосибирске до 7 октября отремонтируют проспект Дзержинского за 111,9 миллиона рублей

В Новосибирске проспект Дзержинского отремонтируют до ноября.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирске отремонтируют проспект Дзержинского за 111,9 миллиона рублей из федерального бюджета. Информацию о конкурсе опубликовали на сайте госзакупок.
На дороге выложат выравнивающий слой и покрытие из асфальтобетонной смеси. Для того, чтобы во время ливней дорогу не затапливало, рабочие поднимут дождеприемные колодцы.
Максимальная стоимость контракта – 111 миллионов 957 тысяч 882 рубля. Участники конкурса должны предложить меньшую цену. Ремонт выполнят в три этапа с 10 августа по 7 октября.
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