В Новосибирске до 7 октября отремонтируют проспект Дзержинского за 111,9 миллиона рублей

В Новосибирске проспект Дзержинского отремонтируют до ноября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске отремонтируют проспект Дзержинского за 111,9 миллиона рублей из федерального бюджета. Информацию о конкурсе опубликовали на сайте госзакупок.

На дороге выложат выравнивающий слой и покрытие из асфальтобетонной смеси. Для того, чтобы во время ливней дорогу не затапливало, рабочие поднимут дождеприемные колодцы.

Максимальная стоимость контракта – 111 миллионов 957 тысяч 882 рубля. Участники конкурса должны предложить меньшую цену. Ремонт выполнят в три этапа с 10 августа по 7 октября.

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