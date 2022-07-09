В новосибирском Россельхознадзоре рассказали, как правильно выбрать барана на Курбан-байрам

Мусульманам в Новосибирске напомнили о важности ветеринарного контроля за ввозом баранов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не каждый баран подойдет для Курбан-байрама. Для праздника в субботу, 9 июля, животное нужно тщательно проверить на наличие болезней. Об этом рассказали в пресс-службе управлении Россельхознадзора по Новосибирской области.

– Специалисты Управления Россельхознадзора по Новосибирской области напоминают о необходимости соблюдения требований ветеринарных правил при убое животных и первичной переработке мяса, а также обязательном проведении предубойного ветеринарного осмотра животных и ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов убоя, – сообщили в управлении.

Для убоя подойдет только мелкий рогатый скот, который вывезли из мест, не зараженных болезнями, такими как ящур или бруцеллез. На каждого барана нужно оформить ветеринарные сопроводительные документы. Также специалисты напомнили о том, что нужно соблюдать все требования по утилизации останков животного.

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