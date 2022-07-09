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Общество9 июля 2022 3:28

Новосибирцы хотят сузить полосы для машин на Красном проспекте, чтобы выделить место для самокатов

Активисты обратились за помощью к председателю Заксобрания области
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Новосибирские активисты хотят свою полосу для электросамокатов.

Новосибирские активисты хотят свою полосу для электросамокатов.

Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Активисты из Новосибирска обратились к председателю Заксобрания региона Андрею Шимкиву с предложением сузить полосы для автомобилей на Красном проспекте. Они хотят освободить место для велодорожки, чтобы люди могли кататься там на электросамокатах. Об этом сообщает издание РБК Новосибирск.

Движение хотят изменить не на всем Красном проспекте, а только от улицы Колыванской до улицы Максима Горького. Активисты предлагают сократить полосу для общественного транспорта с 5 метров до 3,5. Каждую из двух автомобильных полос хотят сузить на полметра.

– Так мы освободим 3 метра, в которых получится разместить велополосу и отделить ее от проезжей части широкой разметкой, – указано в обращении.

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