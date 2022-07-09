В Новосибирске вынесли приговор влюбленной паре, жестоко убившей пожилого таксиста

В Новосибирске пара пассажиров задушила таксиста и выбросила его тело в озеро. Фото: СУ СК РФ по НСО.

Новосибирский областной суд вынес приговор двоим соучастникам убийства. Информацию об этом опубликовали в материалах дела на сайте суда. Евгений Вакалов и Виктория Иванова 12 сентября 2020 года напали на 68-летнего таксиста, задушили его удавкой, обокрали и избили. Тело они обмотали скотчем и утопили в озере, а машину сожгли, чтобы скрыть улики.

Викторию приговорили к 14 годам лишения свободы за разбой с причинением тяжкого вреда и убийство по предварительному сговору. Евгения – к 19 годам колонии по тем же статьям, а также еще двум за хищение оружия и кражу с причинением значительного ущерба.

Напомним, ранее КП-Новосибирск подробно рассказывала о последней поездке таксиста.

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