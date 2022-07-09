Новосибирский ученый-филолог рассказал, в чем отличие современных студентов от тех, кому он преподавал 30 лет назад

Ученый отметил, что сейчас организация образовательного процесса все больше формализуется. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Новосибирский литературовед, педагог и доктор филологических наук Юрий Шатин рассказал, чем поколение современных студентов отличается от тех, кто учился в вузе 30 лет назад. По его словам, сейчас организация образовательного процесса все больше формализуется.

—Сейчас студенты пришли смирные, это случилось в 2010-х годах. С одной стороны, большинство из них подрабатывает, а с другой — они существуют в каких-то тепличных образовательных условиях. Год от года я всё больше встреваю в работу, которую делают студенты. Невозможно представить, что лет 30 назад приходит студент и говорит: что мне писать дальше? Есть, конечно, приятные исключения из правил, — рассказал Юрий Шатин изданию «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области».

Ученый также отметил, что сейчас организация образовательного процесса становится все более формальной. Возможно, это связано с введенной системой ЕГЭ, где балльная система не может точно отразить уровень знаний.

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