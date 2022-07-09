В Новосибирске улицу Дунаевского перекроют до 23 июля.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске улицу Дунаевского перекроют до 23 июля. Об этом сообщили в мэрии города.
— С 7 по 23 июля закрыта для проезда улица Дунаевского в районе здания по адресу: улица Богдана Хмельницкого, 107, к. 1, — пояснили в муниципалитете.
Ограничения связаны с аварийным ремонтом теплотрассы.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в городе снова открыли для проезда участок улицы Ипподромской после укрепления грунта, размытого из-за дождей. Ранее на картах сроки работ были отмечены до 8 июля.
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