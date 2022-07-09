В Новосибирске улицу Дунаевского перекроют до 23 июля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске улицу Дунаевского перекроют до 23 июля. Об этом сообщили в мэрии города.

— С 7 по 23 июля закрыта для проезда улица Дунаевского в районе здания по адресу: улица Богдана Хмельницкого, 107, к. 1, — пояснили в муниципалитете.

Ограничения связаны с аварийным ремонтом теплотрассы.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в городе снова открыли для проезда участок улицы Ипподромской после укрепления грунта, размытого из-за дождей. Ранее на картах сроки работ были отмечены до 8 июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске открыли движение по улице Ипподромской

Дорогу размыло из-за дождей (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер