В Новосибирской области ищут родственников погибшего во времена ВОВ солдата

Егор Петрищев пропал без вести в 1942 году. Фото: отдел архивной службы администрации Кочковатого района НСО

В Новосибирской области ищут родственников Егора Петрищева, который числился пропавшим без вести с 1942 года. Останки солдата нашли на полях сражений в Новгородской области и хотят передать их потомкам для перезахоронения.

— Поисковая группа вела раскопки в лесах Новгородской области близ деревни Мостки, где проходили бои. В ходе раскопок обнаружили останки солдат и среди них обгоревший медальон. По частично сохранившимся сведениям удалось выяснить, что медальон принадлежал Петрищеву Егору Васильевичу 1900 года рождения, рожденному в селе Быструха Кочковского района Новосибирской области, — сообщили в районной администрации.

Удалось установить, что Егора Петрищева призвали на фронт 25 августа 1941 года, а в 1942 году он пропал без вести. У солдата в селе Быструха осталась жена Прасковья и четверо детей. Самый старший ребенок — Михаил родился в 1925 году.

— Просим отозваться родственников, возможно, на территории нашего района проживают его внуки и правнуки. Поисковая группа желает установить с ними связь, пригласить на перезахоронение останков в братской могиле, — рассказали в администрации Кочковского района.

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