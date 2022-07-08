В Новосибирске долгострой на Галущака завершат за 100 миллионов рублей

Деньги на завершение долгостроя будут выделяться поэтапно.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирске на завершение долгостроя на улице Галущака, 15, планируют потратить 100 миллион рублей. Соответствующе распоряжение появилось на сайте регионального правительства.
— Застройщик выделит 100 миллионов на завершение долгостроя, а взамен получит земельный участок для строительства многоэтажного жилого дома. Его площадь должна составить не менее 25 тысяч квадратов, и 670 из них застройщик обязан будет передать обманутым дольщикам. Дом должны построить за 6 лет, — указано в документе.
Деньги на строительство будут выделяться поэтапно. Первые 35 миллионов в течение месяца, следующие 35 миллионов рублей — не позднее, чем через четыре месяца, и еще 30 миллионов рублей через семь месяцев после заключения договора аренды участка.
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