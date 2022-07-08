В Новосибирской области эксперта ТУАД осудили за взятки

Карасукский районный суд вынес приговор эксперту регионального ТУАДа. Фото: Артем КИЛЬКИН

Карасукский районный суд вынес приговор эксперту регионального ТУАДа. Ее признали виновной в получении взятки в крупном размере.

Суд установил, что по предварительному сговору с коллегой осенью 2020 года получила взятки в 250 и 70 тысяч рублей от представителей крупных стройкомпаний. За эти деньги она вносила в протоколы ложные сведения о качестве материалов. Такая ситуация произошла в частности при реконструкции дороги Венгерово-Минино-Верх-Красноярка-Северное.

За еще одну взятку в 169 тысяч рублей она внесла аналогичные сведения в протоколы о состоянии дорог 96 км ад М-52′ — Посевная" и «12 км ад Н-3016 кар. Медведский — ст. Дорогино»

Суд приговорил ее к 4, 6 годам лишения свободы условно, а также обязал выплатить штраф в 350 тысяч рублей.

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