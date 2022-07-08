В Новосибирской области магазины чаще всего грабят ранее судимые люди

Украденное воры выносят за пазухой или в рюкзаке. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске чаще всего магазинными ворами становятся ранее судимые люди старше 25 лет. Такую статистику привел замначальника полиции МВД России по городу Владимир Васин.

— Статистически обычно воруют люди ранее судимые. Если говорить о возрасте, то он варьируется от 25 и до 40 лет — это основная масса. Но есть, конечно, исключения, — рассказал КП-Новосибирск Васин.

По его словам, чаще всего крадут продукты питания, мелкую бытовую технику и одежду. Украденное выносят в карманах, рюкзаках или за пазухой. Причем для опытных воров рамки, установленные у входа в магазин — не проблема.

— Есть специальные магниты, которые не дают сигналу тревоги сработать. Также были случаи, что мы задерживали преступников с обклеенными фольгированной бумагой рюкзаками, — пояснил Васин.

Напомним, что в первых числах июля задержали 25-летнюю девушку, которая попыталась уйти из магазина, не заплатив за продукты. Теперь ей грозит срок до 4 лет тюрьмы.

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