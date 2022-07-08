В Новосибирской области женщина ищет пропавшего отца с особой приметой - нет кисти руки

В Новосибирской области женщина ищет пропавшего отца. Фото: предоставлено Юлией

В Новосибирской области пропал 56-летний Анатолий Григорьев. Об этом КП-Новосибирск сообщила его дочь Юлия.

- Он не выходит на связь. Примерно неделю назад отец уехал на работу в деляну Барабинского района (участок леса, выделенный для вырубки лесорубами – прим. ред.). Работал там сторожем. Пропажу обнаружили только три дня назад, - рассказала сибирячка.

У мужчины имеется особая примета – у него нет правой руки практически по локоть.

- Если у кого-то есть информация о местонахождении отца, сообщите по телефону: 89529218886, - попросила Юлия.

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