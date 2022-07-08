В Новосибирской области женщина ищет пропавшего отца с особой приметой - нет кисти руки

В Новосибирской области женщина ищет пропавшего отца. Фото: предоставлено Юлией
В Новосибирской области пропал 56-летний Анатолий Григорьев. Об этом КП-Новосибирск сообщила его дочь Юлия.
- Он не выходит на связь. Примерно неделю назад отец уехал на работу в деляну Барабинского района (участок леса, выделенный для вырубки лесорубами – прим. ред.). Работал там сторожем. Пропажу обнаружили только три дня назад, - рассказала сибирячка.
У мужчины имеется особая примета – у него нет правой руки практически по локоть.
- Если у кого-то есть информация о местонахождении отца, сообщите по телефону: 89529218886, - попросила Юлия.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер