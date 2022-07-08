В Новосибирске ремонт проспекта Карла Маркса закончат к концу сентября

Проспект Маркса отремонтируют по всей протяженности. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Новосибирске стартовали ремонтные работы проспекта Карла Маркса. Одну из главных дорог левобережья отремонтируют на всей ее протяженности от площади Лыщинского до площади Маркса и въездов на нее. Работы планируют завершить к концу сентября.

— Проект ремонта включает в себя решение нескольких задач. Помимо обновления дорожного полотна, ремонта тротуаров, замены светофорных объектов, здесь планируется провести перепланировку парковочного пространства. Его сократят, упорядочат и приведут в соответствие с нормативами, — рассказал мэр Анатолий Локоть.

Причем обновят не только саму магистраль — по ее обеим сторонам проложат велодорожки из красного асфальта. Такое решение приняли из-за двух вузов, которые находятся на проспекте Карла Маркса, и их студенческих городков. Большая часть молодежи предпочитает передвигаться на самокатах и велосипедах, поэтому для их удобства обустроят велодорожки.

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