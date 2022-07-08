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Общество8 июля 2022 14:18

Новосибирская область помогает готовить школы и детсады Беловодского района ЛНР к зиме

В регион доставили оборудование для газовых котельных
Галина СИМОНОВА
В Беловодск доставили оборудование для газовых котельных. Фото: Беловодская районная администрация

В Беловодск доставили оборудование для газовых котельных. Фото: Беловодская районная администрация

Новосибирская область помогает готовить школы и детские сады Беловодского района Луганской Народной Республики к зиме. В Беловодск доставили оборудование для газовых котельных.

— Накануне в Беловодск из Новосибирской области доставлены десять газовых отопительных котлов. Газовое оборудование в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду будет установлено в школах и детских садах района, — сообщили в правительстве региона.

Новосибирская область и в дальнейшем продолжит поддерживать Беловодский район ЛНР. В течение летнее-осеннего периода регион будет помогать обновлять местные системы теплоснабжения. Отопительный сезон в Беловодске начнется с 1 ноября 2022 года.

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