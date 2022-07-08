Прокуратура возбудила дело против S7 из-за 13-часовой задержки рейса в Новосибирске

В аэропорту на 13 часов застряли 206 человек.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Транспортная прокуратура возбудила уголовное дело против авиакомпании S7 из-за задержки рейса «Новосибирск-Владивосток». В четверг, 7 июля, в аэропорту на 13 часов застряли 206 человек. Самолет не мог вылететь из-за сильного тумана.
— Вопреки требованиям закона людям не предоставили в полном объеме бесплатные услуги, в том числе по их размещению в гостинице, — сообщили в ведомстве.
Дело возбуждено по статье 14. 4 КоАП РФ «Оказание услуг ненадлежащего качества». Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.
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