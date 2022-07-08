В городе Обь вандалы вырвали перила в подземном переходе

В городе Обь Новосибирской области орудуют вандалы. Фото: Дороги НСО

Подземный пешеходный переход в городе Обь стал «мишенью» вандалов. Как сообщает ТУАД в своем Телеграм-канале, нарушители вырвали перила и намусорили.

- Это не первый случай вандализма. Вандалы орудовали еще 29 июня. Они так же сломали перильные ограждения, - рассказали в ТУАД. – После инцидента перила установили на прежнее место, использовав сварку.

Но на этом акты вандализма не закончились.

- Неизвестные снова вырвали ограждения и перенесли их на другую сторону пешеходного перехода. Подрядчики взялись за ремонт, - добавили в публикации.

ТУАД планирует обратиться в полицию, чтобы найти нарушителей. Сумму нанесенного ущерба выясняют.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber