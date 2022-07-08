В Новосибирской области в 2021 году женились 578 мужчин старше 60 лет

Количество браков в регионе сократилось на 29%.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Новосибирскстат подготовил статистику браков и разводов ко Дню семьи, любви и верности. Оказалось, что за последние 10 лет, с 2011 по 2021 год, количество заключаемых браков упало на 29%. Также на 8 % сократилось количество разводов.
— В 2021 году 66% мужчин и 64% женщин стали супругами впервые. Причем 65% брачующихся были в возрасте 20-34 лет. Чаще всего молодоженами становятся мужчины 25-29 лет и женщины 20-24 лет, — указано в данных Новосибирскстата.
Обычно семьи создают сибиряки от 20 до 35 лет. Однако это не значит, что люди более старшего возраста не связывают себя узами брака. Так в 2021 году в брак вступили 587 мужчин и 378 женщин старше 60 лет.
— Больше всего регистраций приходится на июль и август — 2,6 и 2,5 тысячи соответственно, — говорит статистика.
Напомним, что около половины сибиряком считают, что в соцсетях возможно встретить любовь всей жизни. Кроме того, 15% новосибирцев именно так и нашли свою вторую половинку.
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