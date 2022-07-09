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Общество9 июля 2022 0:00

Погода в Новосибирске на 9 июля 2022 года: пора на пляж

Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске на 9 июля 2022 года
Надежда РЫЖКИНА
30-градусная жара вернулась в Новосибирск.

30-градусная жара вернулась в Новосибирск.

Фото: Оксана ЗУЙКОВА

Погода в Новосибирске на 9 июля 2022 года будет как на юге России: солнечной и с жарой под +30 градусов.

— Ночью температура в городе составит +14…+16 градусов, днем — +26…+28. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Подует северо-восточный ветер с порывами до 3-8 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

По области будет переменная облачность, но также без осадков, ночью и утром возможны туманы. Температура днем поднимется до +29 градусов.

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