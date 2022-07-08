В Новосибирске собиратель мусора отключил общежитие от интернета и попал в психбольницу

Отключение общежития от интернета обернулось уголовным делом Фото: Дмитрий БРУШКО

В Новосибирске страдающий накопительством мужчина отключил целое общежитие от интернета и напал на вахтершу. Подробности рассказали в прокуратуре Калининского района.

Скандал случился днем 4 октября 2021 года. Местный житель забрался на чердак общежития на улице Народной, 69 и перекусил кабель интернета одного из новосибирских провайдеров. Так он оставил жителей без интернета. Затем он смотал более 300 метров кабеля и пошел сдавать его в металлолом, причинив ущерб более 4 тысяч рублей.

16 ноября подсудимого остановила вахтерша и потребовала вернуть общее имущество. В ответ мужчина наставил на нее штыковую лопату и пригрозил убить. Женщина убежала.

Местные жители рассказали, что виновник отключения страдает синдромом накопительства. Часто тащит домой вещи с помойки, нигде не работает и пьет.

- Подсудимого поместили на принудительное лечение в психиатрическую больницу, следователи возбудили уголовные дела о краже, отключении систем жизнеобеспечения и угрозе убийством. На следствии мужчина признал вину и написал явку с повинной, а на суде частично отказался от показаний. Мы попросили суд назначить ему более 350 часов обязательных работ, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Калининского района Виолетта Вельш.

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