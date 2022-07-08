В Новосибирске мужчина под солями 77 раз проткнул таксиста ножом

Поводом для ссоры стал конфликт из-за дозы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске 26-летний житель Забайкалья устроил приятелю кровавую бойню с отверткой и табуреткой. Подробности рассказали КП-Новосибирск в прокуратуре Калининского района.

Трагедия случилась в ночь на 18 февраля 2022 года в квартире на улице Кропоткина. По данным следствия, 26-летний обвиняемый распивал спиртное с приятелем, употреблял синтетические наркотики. Внезапно между собутыльниками вспыхнула ссора.

- Потерпевший достал синтетический наркотик, решил взвесить на весах. Обвиняемому это не понравилось, у них возникла ссора. Обвиняемый ударил потерпевшего кружкой по голове, взял неустановленный тупой предмет и 15 раз ударил мужчину по голове, рукам и туловищу. Затем достал колюще-режущий предмет, предположительно нож, и нанес не менее 77 ударов в голову, шею, туловище, – рассказала КП-Новосибирск старший помощник прокурора Калининского района Елена Новикова.

Потерпевший скончался на месте. Агрессора задержали, он полностью признал вину. Известно, что 26-летний уроженец Забайкальского края нигде не работал, на учетах в наркологическом и психиатрическом диспансерах не состоял.

Потерпевший мужчина работал таксистом, у него остались жена и ребенок. Уголовное дело по статье «Убийство» начали рассматривать в Калининском районном суде. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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