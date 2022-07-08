Охотники из Алтайского края пожаловались на подорожание патронов

В Алтайском крае подорожали охотничьи патроны и пропал порох. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Охотники из Алтайского края оказались в затруднительном положении. Цены на патроны взлетели, а порох и вовсе пропал из некоторых магазинов, пишет Amic.

- Цены на отечественные патроны для гладкоствольного оружия выросли. Дефицита нет, но стоят они от 46 до 50 рублей за штуку. А зимой такие же патроны можно было найти за 25 рублей, - отмечают в публикации. –Подорожание вызвано дефицитом пороха, которым начиняют патроны.

Импортные патроны более дорогие. Их стоимость доходит до 110-115 рублей.

- На данный момент распродают остатки импортных патронов. Новых поставок скорее всего не будет, - предупреждают охотников.

Что касается пороха, то ситуация с ним удручающая. В мае продукция некоторых производителей исчезла из специализированных магазинов. Порох закончился – разводили руками продавцы. Объясняли это тем, что происходят перебои со стороны заводов-изготовителей. Сейчас они сконцентрированы на выполнении оборонзаказов.

А если кому-то и повезет отыскать в магазине пачку пороха, то от цены глаза полезут на лоб. За 450 граммов просят 3200-3300 рублей.

- В итоге охота стала слишком дорогим удовольствием. К открытию сезона расходы охотников выросли в два-три раза, - пишет Amic.

Но в управлении охотничьего хозяйства Минприроды Алтайского края уверены – вряд ли из-за этого сократится количество охотников. Там добавили, что сезон охоты на пернатую дичь стартует 27 августа.

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