В Новосибирске полиция нашла живодера, забившего кошку молотком

В Новосибирске полиция нашла живодера, зверски убившего свою кошку. Фото: Кадр из видео
В Новосибирске полиция нашла живодера, зверски убившего свою кошку. Напомним, ролик, где парень издевается над животным, начал гулять по соцсетям накануне, 7 июля. И делом заинтересовалась полиция.
— Участковый установил личность молодого человека и его адрес. Им оказался 19-летний ранее не судимый житель Дзержинского района, — пояснили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области. — Установлено, что 5 июля подозреваемый с применением садизма убил своего животное и прислал видео своей знакомой. Молодой человек признал вину, пояснив, что в момент случившегося был пьян.
Сейчас парень находится под подпиской о невыезде, а полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Молодому человеку может грозить до пяти лет колонии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Снимал, как она мучилась: живодер забил кошку молотком в отместку своей бывшей девушке
В Новосибирске живодер забил кошку молотком после ссоры с девушкой (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер