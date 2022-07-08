В Новосибирске полиция нашла живодера, забившего кошку молотком

В Новосибирске полиция нашла живодера, зверски убившего свою кошку. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске полиция нашла живодера, зверски убившего свою кошку. Напомним, ролик, где парень издевается над животным, начал гулять по соцсетям накануне, 7 июля. И делом заинтересовалась полиция.

— Участковый установил личность молодого человека и его адрес. Им оказался 19-летний ранее не судимый житель Дзержинского района, — пояснили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области. — Установлено, что 5 июля подозреваемый с применением садизма убил своего животное и прислал видео своей знакомой. Молодой человек признал вину, пояснив, что в момент случившегося был пьян.

Сейчас парень находится под подпиской о невыезде, а полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Молодому человеку может грозить до пяти лет колонии.

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