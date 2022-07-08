В Новосибирске ввели режим «черного неба» из-за жары

Из-за жары в воздухе будут накапливаться вредные примеси. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики из Западно-Сибирского Гидрометцентра предупредили новосибирцев о режиме «черного неба». В ближайшие дни ожидается, что качество воздуха сильно упадет из-за жары.

— Метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Ожидается повышенный общий уровень загрязнения атмосферы города, — рассказали синоптики.

Причем сибирякам угрожает не только грязный воздух, а также сильные туманы, которые опустятся на отдельные районы региона до 9 июля. Кроме того, в Карасукском районе пожароопасность 4 класса будет держаться с 9 по 11 июля.

Напомним, что в Новосибирске и области ожидается жаркая погода без осадков. Синоптики прогнозирует до +30 градусов тепла.

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