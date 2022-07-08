В Центральном районе Новосибирска из-за неработающих светофоров произошло ДТП

В Новосибирске из-за неработающих светофоров произошло ДТП. Фото: АСТ-54
Из-за неработающих светофоров в Новосибирске столкнулись две иномарки. ДТП произошло в Центральном районе на пересечении улиц Гоголя и Семьи Шамшиных, пишет «АСТ-54».
- Участниками аварии стали Nissan Teana и Nissan Sentra, - сообщили очевидцы.
В публикации отметили, что светофоры выключены не только на том участке. Также они не работают на пересечении улиц Гоголя и Ольги Жилиной.
Почему не работают устройства – неизвестно.
Однако не все согласились с тем, что авария произошла из-за вышедших из строя светофоров.
- Причем тут светофоры? Есть знаки и мозги, - высказался интернет-пользователь.
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