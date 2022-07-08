В Новосибирской области прошел День семьи, любви и верности

Гашение марки прошло во Дворце бракосочетания. Фото: правительство НСО

В День семьи, любви и верности в новосибирском Дворце бракосочетаний состоялось торжественное специальное почтовое гашение новой марки, впервые выпущенной ко дню праздника. Подобная церемония прошла в 22 городах России. В Новосибирске в ней приняли участия представители власти, молодожены, решившие заключить брак 8 июля, а также специально приглашённые на церемонию супруги, отпраздновавшие серебряную свадьбу.

— От имени губернатора поздравляю вас с этим знаменательным днем. Семья — это основная ценность, очень важно сохранять ее традиции. Хорошо, что в этом зале присутствуют разные поколения — замечательные серебряные юбиляры и молодожены юбиляры. Неслучайно символом этого дня определена ромашка как символ любви, преданности и чистоты, — отметил заместитель губернатора Сергей Нелюбов.

2022 стал первым годом, когда День семьи, любви и верности перешел в ряды официальных праздников.

Напомним, что в 2022 году 70 супружеских пар Новосибирской области, проживших в браке более 35 лет, удостоились медли за «Любовь и верность».

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