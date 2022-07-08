В Новосибирске на проспекте Карла Маркса появятся красные велодорожки

На проспекте Карла Маркса появятся велодорожки. Фото: мэрия Новосибирска

В Новосибирске приступили к ремонту проспекта Карла Маркса – он будет обновлён на всём протяжении. По обеим сторонам магистрали отремонтируют тротуары и обустроят велодорожки из красного асфальта. Ход работ оценил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

- Помимо обновления дорожного полотна, ремонта тротуаров, замены светофорных объектов, здесь планируется провести перепланировку парковочного пространства. Произойдет небольшое сокращение парковочных мест, также нам необходимо их упорядочить, привести в соответствие с нормативами. Сейчас водители часто бросают машины в непредназначенных для этого местах, что мешает пешеходам и другим водителям, – подчеркнул мэр Анатолий Локоть. – На проспекте Карла Маркса два вуза, студенческие городки, большое количество молодежи, которая передвигается на велосипедах и самокатах. Поэтому было принято решение о создании велодорожек – на тротуаре будут выделены полосы с обеих сторон проспекта. Для обустройства велодорожек планируется применить красный асфальтобетон.

Ремонтировать проспект планируется на всём протяжении – от площади имени Лыщинского до площади имени Карла Маркса, а также выезды на площадь Карла Маркса по улице Титова и улице Сибиряков-Гвардейцев. По контракту работы должны быть закончены до конца сентября, ремонт непосредственно проезжей части подрядчик планирует завершить в конце августа. Стоимость проекта – 260 миллионов рублей.

Тормозят работу, как отметили в управлении дорожного строительства, припаркованные в неположенном месте машины и большое количество рекламных конструкций и нестационарных киосков на тротуаре. Как подчеркнул мэр Анатолий Локоть, с рекламными операторами обсуждаются сроки демонтажа: в результате достигнутых договорённостей количество рекламных конструкций должно сократиться.

Сейчас на проспекте проведено фрезерование и устройство выравнивающего слоя проезжей части. Параллельно идет установка бордюрных камней.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber