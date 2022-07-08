Под Новосибирском арестовали 51-летнего отца, задолжавшего сыну миллион рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Искитимском районе Новосибирской области 51-летний отец задолжал 14-летнему сыну миллион рублей по алиментам. Он нарочно не содержал ребенка, избегал встреч с приставами. Выйти на горе-отца им помогла экс-супруга алиментщика.

- Бывшая жена должника рассказала, что мужчина оказывает услуги населению. Заработанными деньгами при этом долг не покрывает. Также он уклонялся от обязательных работ, назначенных судом, рассказали в УФССП по НСО.

Чтобы встретиться с должником, приставы придумали легенду, будто им нужно пройти комиссию. Для этого они договорились с горе-отцом о встрече. На месте вскрылась правда, и алиментщика сопроводили в отделение. Там на него составили протокол и отправили в камеру до судебного заседания.

Суд вынес решение – арестовать должника на 10 суток.

Если он и после этого не погасит долг перед сыном, его привлекут к уголовной ответственности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер