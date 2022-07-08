42% новосибирцев считают, что в соцсетях можно найти любовь всей жизни

9% партнеров признались, что следят за своей второй половинкой в соцсетях. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

42% новосибирцев считают, что вторую половинку можно найти в соцсетях. А 9% респондентов признались, что постоянно следят за своим партнером в интернете. Такие выводы сделала социальная сеть «Одноклассники» совместно с исследовательским центром ResearchMe, опросив более тысячи человек.

Опрос был приурочен ко Дню семьи любви и верности. Сибиряки рассказали, как часто они заводят знакомства в соцсетях, следят ли за бывшими и нынешними партнерами. А также ответили на вопрос, можно ли найти любовь всей своей жизни онлайн.

— 27% опрошенных считают, что в соцсетях можно знакомиться только для легкого флирта, 42% верят, что в соцсетях можно найти вторую половинку, причем 15% сибиряков уже нашли постоянного партнёра через соцсети. Однако 17% опрошенных ответили, что в соцсетях знакомиться сложно, — показало исследование.

Кроме того, оказалось, что 12% опрошенных знакомятся через соцсети и ходят на свидания, а 14% предпочитают знакомиться через соцсети только для онлайн-общения. При этом 35% респондентов рассказали, что раньше знакомились и ходили на свидания через соцсети, но сейчас находятся в постоянных отношениях. 39% опрошенных рассказали, что на данный момент состоят в отношениях и не знакомятся в социальных сетях.

— Выяснилось, что 31% сибиряков просматривают действия партнера в соцсетях, 9% делают это постоянно, а 7% не следят, но знают, что за ними следит их партнёр, — говорят данные опроса.

Также оказалось, что 61% опрошенных не следит за своими бывшими в соцсетях, 14% иногда просматривают их страницы и действия. А 11% опрошенных признались, что следят за прошлым партнером и зависимы от этого, но хотели бы прекратить это. Кроме того, 66% новосибирцев не любят хранить историю прошлых отношений и удаляют совместные фото, 34%, напротив, считают этот период частью их жизни и не удаляют фотографии из соцсетей.

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