В Новосибирске ищут доноров крови для девушки, больной лейкозом

В Новосибирске ищут доноров крови для больной лейкозом девушки. Фото: предоставлено Дмитрием
В Новосибирске хотят помочь Калядиной Милалике, которая страдает от острого лимфобластного лейкоза. Для девушки ищут доноров, пишет «АСТ-54».
- Нужна четвертая группа с положительным резус-фактором, - отметили в публикации.
Милалике 19 лет. Информацию о поиске доноров разместил друг брата сибирячки Дмитрий.
- Все, кто желают помочь, могут приехать по адресу Серафимовича, 2/1 с понедельника по пятницу. С 08:30 до 14:30. С собой обязательно нужно взять паспорт, - уточнили в группе.
При сдаче крови необходимо вписать в бланк: «Для Милалики Вячеславовны, Городская клиническая больница №2, гематологическое отделение».
Также можно связаться с отцом девушки: 89061931383 (Вячеслав).
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