В Новосибирске ищут доноров крови для девушки, больной лейкозом

В Новосибирске ищут доноров крови для больной лейкозом девушки. Фото: предоставлено Дмитрием

В Новосибирске хотят помочь Калядиной Милалике, которая страдает от острого лимфобластного лейкоза. Для девушки ищут доноров, пишет «АСТ-54».

- Нужна четвертая группа с положительным резус-фактором, - отметили в публикации.

Милалике 19 лет. Информацию о поиске доноров разместил друг брата сибирячки Дмитрий.

- Все, кто желают помочь, могут приехать по адресу Серафимовича, 2/1 с понедельника по пятницу. С 08:30 до 14:30. С собой обязательно нужно взять паспорт, - уточнили в группе.

При сдаче крови необходимо вписать в бланк: «Для Милалики Вячеславовны, Городская клиническая больница №2, гематологическое отделение».

Также можно связаться с отцом девушки: 89061931383 (Вячеслав).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber