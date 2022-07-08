С бывшего здания отеля Marriott в Новосибирске сняли вывеску с названием. Фото: Ильдар АХМАДЕЕВ

С бывшего здания отеля Marriott в Новосибирске убрали вывеску с названием. Как ранее писала КП-Новосибирск, это произошло из-за антироссийских санкций, которые объявил Запад в ответ на спецоперацию России. У гостиницы теперь будет другое название – «Гранд Автограф Отель Новосибирск».

Как уточнил КП-Новосибирск собственник бизнеса Александр Бойко, у Marriott был прямой договор управления. После санкций компания полностью ушла из России, в частности из Новосибирска, оставив бизнес без поддержки. После этого, отметил Бойко, бизнес отбросило лет на 10 назад.

– Вот отелю восемь лет, как он работает, а нас отшвырнуло на десять, - говорил собственник бизнеса.

Сейчас, по информации Бойко, нужно будет заниматься разработкой брендбука. Речь о стиле и дизайне для нового названия. Также изменения предполагают полностью обновленный маркетинг, создание новых сайтов и каналов продвижения. По словам собственника, на все это потребуется много средств и времени. Однако все эти трудности преодолимы.

– Все, что не убивает, сделает нас сильнее, - резюмировал собственник.

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