В Новосибирске стихийная парковка на площади Маркса мешает проезду троллейбусов

Стихийная парковка на площади Маркса мешает проезду троллейбусов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На площади Маркса у бетонных блоков, загораживающих выезд на улицу Ватутина, образовалась стихийная парковка. Она мешает проезду троллейбусов. Проблему в разговоре с корреспондентом КП-Новосибирск прокомментировал руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.

- Участок закрыт бетонными блоками из-за ремонта труб. Но парковать там автомобили запрещено. Необходимо соблюдать правила дорожного движения. В данном случае это проезжая часть, и ставить там машины нельзя, - объяснил эксперт.

Сибиряк отметил, что на площади Маркса должны работать сотрудники Госавтоинспекции.

- Они должны эвакуировать весь транспорт, который стоит возле бетонных блоков, - заявил КП-Новосибирск Вячеслав Ашурков.

Только такие меры могут вразумить автолюбителей и нормализовать движение троллейбусов.

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