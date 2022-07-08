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Общество8 июля 2022 8:54

В Новосибирске стихийная парковка на площади Маркса мешает проезду троллейбусов

По мнению эксперта, проблему могут решить сотрудники ГИБДД
Анастасия ХРОМЫХ
Стихийная парковка на площади Маркса мешает проезду троллейбусов.

Стихийная парковка на площади Маркса мешает проезду троллейбусов.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На площади Маркса у бетонных блоков, загораживающих выезд на улицу Ватутина, образовалась стихийная парковка. Она мешает проезду троллейбусов. Проблему в разговоре с корреспондентом КП-Новосибирск прокомментировал руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.

- Участок закрыт бетонными блоками из-за ремонта труб. Но парковать там автомобили запрещено. Необходимо соблюдать правила дорожного движения. В данном случае это проезжая часть, и ставить там машины нельзя, - объяснил эксперт.

Сибиряк отметил, что на площади Маркса должны работать сотрудники Госавтоинспекции.

- Они должны эвакуировать весь транспорт, который стоит возле бетонных блоков, - заявил КП-Новосибирск Вячеслав Ашурков.

Только такие меры могут вразумить автолюбителей и нормализовать движение троллейбусов.

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