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Общество8 июля 2022 8:49

Открыта продажа билетов на дополнительные премьерные показы балета «Конек-горбунок» в августе

Самая яркая премьера весны в НОВАТе - балет Родиона Щедрина «Конек-горбунок» - продолжает радовать и удивлять
Фото: Алексей ЦИЛЛЕР

Фото: Алексей ЦИЛЛЕР

На июльские показы спектакля билетов нет. Даже на заявленный две недели назад по просьбам зрителей дополнительный спектакль в зале осталось незначительное количество мест.

Видя невероятный интерес публики и ошеломляющую скорость, с которой разлетаются билеты, мы добавили в летнюю афишу еще два показа яркой премьеры - 21 августа в 13.00 и в 18.00.

Не упустите возможность окунуться в мир фантазий и превращений любимой сказки Петра Ершова и оценить мастерство артистов балетной труппы НОВАТа!

Мы работаем для вас!

Спектакль участвует в программе «Пушкинская карта».

Билеты - на официальном сайте, в мобильном приложении и в театральной кассе.

До встречи на премьере!