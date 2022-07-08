Открыта продажа билетов на дополнительные премьерные показы балета «Конек-горбунок» в августе

Фото: Алексей ЦИЛЛЕР
На июльские показы спектакля билетов нет. Даже на заявленный две недели назад по просьбам зрителей дополнительный спектакль в зале осталось незначительное количество мест.
Видя невероятный интерес публики и ошеломляющую скорость, с которой разлетаются билеты, мы добавили в летнюю афишу еще два показа яркой премьеры - 21 августа в 13.00 и в 18.00.
Не упустите возможность окунуться в мир фантазий и превращений любимой сказки Петра Ершова и оценить мастерство артистов балетной труппы НОВАТа!
Мы работаем для вас!
Спектакль участвует в программе «Пушкинская карта».
Билеты - на официальном сайте, в мобильном приложении и в театральной кассе.
До встречи на премьере!