В Новосибирске пьяные мужчины облили продавца и прохожих на Ивана Купалу

Фото предоставлено пресс-службой АБ ГВАРДИЯ

Вызов в дежурную часть Агентства поступил в 14.25 из алкомаркета на улице Трикотажной. На улице возле входа в магазин трое взрослых мужчин, находившихся в нетрезвом состоянии, обливались водой сами и поливали ею проходивших мимо людей. В частности, они облили работницу магазина, возвращавшуюся с обеда. Возмущенная женщина нажала тревожную кнопку и вызвала группу быстрого реагирования. Прибывшие на вызов бойцы ГБР-6 потребовали, чтобы мужчины прекратили обливания и разошлись, что те и сделали.

Ситуацию комментирует юрист Агентства Безопасности ГВАРДИЯ:

- Улица - это общественное место. Магазин, возле которого находились мужчины, - тоже. Обливая проходящих мимо людей, они нарушали общественный порядок, и, следовательно, их действия квалифицируются как мелкое хулиганство, за совершение которого предусмотрена административная ответственность (статья 20.1 КоАП РФ). Надо заметить, окажи нарушители сопротивление бойцам ГБР, налицо был бы уже состав уголовно наказуемого деяния по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное группой лиц, связанное с сопротивлением лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка».