В Новосибирске на новой Ледовой арене начали заливать лёд. Фото: предоставлено Правительство НСО.

В Новосибирске на стройплощадке нового ЛДС начали заливку пробного льда на большой арене. Работы проходят согласно графику. Их контролирует Правительство Новосибирской области. В пятницу, 8 июля, площадку ЛДС посетили и.о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков и министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов. Они стали первыми, кто оценил ледовое покрытие.

По словам Алексея Колмакова, начали заливать лёд по плану, 1 июля. В тот день запустили специальное оборудование, предназначенное для того, чтобы охлаждать лёд на малой арене. Проверка покрытия прошла успешно. Следующий этап – заливка льда на большой арене. Такие проверки, пояснил Колмаков, нужны, чтобы протестировать оборудование и очистить бетон от солей и химических примесей. Когда испытания завершатся, лед растопят. После этого на объекте продолжат заключительную отделку покрытия.

– Окончательный лед будет заливаться в несколько этапов непосредственно перед запуском ледового дворца, – уточнил и.о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

Сергей Ахапов, министр физической культуры и спорта Новосибирской области, добавил, что в скором времени на ЛДС установят бортовые системы: они уже изготовлены, их транспортируют на объект. По его словам, системы трансформируемые, соответствуют требованиям КХЛ и подходят под 3 размера. Кроме того, на следующей неделе, по словам Ахапова, должна поступить первая ледозаливочная машина Olympia.

– И уже ГАУ НСО «Арена» будет заниматься комплектаций как спортивного, так и технического оборудования, – уточнил Сергей Ахапов.

Сейчас на ЛДМ строители завершают обустройство наружных инженерных сетей и ливневую канализацию. А также продолжают монтировать панели Мультиплит, красить стены, наносить декоративную штукатурку, укладывать плитку на пол и лестничные марши, продолжают отделывать потолки.

– Масштабные работы ведутся по укладке брусчатки и асфальтового покрытия на прилегающей к дворцу территории, – добавили в Правительстве.

Известно, что строят Многофункциональную ледовую арену в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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