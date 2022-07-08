Одной из самых многочисленных палат России исполняется 15 лет

Фото предоставлено пресс-службой Общественной палаты.

Работа 13 комиссий охватывает практически все сферы: культуру, здравоохранение, экологию, образование, межнациональные отношения, спорт, ЖКХ, экономику, дела ветеранов и молодежи.

- Могу с уверенностью сказать, что Общественная палата сегодня - это открытая диалоговая площадка для обсуждения проблем, которые волнуют наших граждан, вопросов, касающихся развития территории и реализации стратегических задач, обозначенных президентом страны и руководством региона. Принцип нашей работы - от частного к общему - позволяет владеть действительным положением дел и максимально объективно доносить информацию до органов государственной власти. За годы сотрудничества нам удалось выстроить по-настоящему конструктивный диалог с властью, равноценные партнерские отношения с бизнесом и СМИ, - прокомментировала председатель ОП НСО Галина Гриднева.

Среди членов Общественной палаты много новосибирцев, отмеченных особыми заслугами перед регионом, государством и обществом, но отдельно стоит выделить имя Героя Советского Союза Дмитрия Алексеевича Бакурова. В знак уважения и почета совет Общественной палаты принял решение учредить высшую форму награды - медаль «За заслуги перед обществом» имени Д. А. Бакурова.

Торжественное мероприятие, посвященное юбилею региональной Общественной палаты, состоится 14 июля 2022 года. Членов палаты отметят высокими наградами: медалью Покрышкина, медалью Бакурова, почетными грамотами Новосибирской области и Законодательного собрания, благодарственными письмами мэра города Новосибирска. Вручать награды приглашены полномочный представитель Президента Российской Федерации, губернатор Новосибирской области, председатель Законодательного собрания, секретарь Общественной палаты Российской Федерации, мэр Новосибирска, митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.