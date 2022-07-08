Водитель на бордовой «Инфинити» без номеров на скорости объехал пробку по встречке в Новосибирске. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске водитель бордовой «Инфинити» без номеров по встречке объехал пробку в Новосибирске. Он попал на камеру видеорегистратора.

– Это произошло вечером 7 июля. Водитель «Инфинити» пронесся по встречной полосе в сторону площади Будагова, – уточнили очевидцы в паблике «АСТ-54».

По словам горожан, в потоке машин ехал экипаж ДПС. Они, как утверждают очевидцы, нарушителя проигнорировали.

– Это же «Инфинити», проехала бы какая-нибудь попроще, сразу бы среагировали, – написали в комментариях новосибирцы.

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