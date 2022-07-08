Знают ли новосибирцы историю Петра и Февронии: что показал наш опрос

В День семьи, любви и верности новосибирцы вспомнили историю Петра и Февронии. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

В пятницу, 8 июля, жители Новосибирска отмечают День семьи, любви и верности. Его главные символы – Петр и Феврония. Корреспонденты КП-Новосибирск вышли на улицу, чтобы выяснить – знают ли местные историю святых.

Опрос проходил в Нарымском сквере. Там как раз установлен памятник покровителям семейного счастья.

- Это история любви. Он был князем, а она – простой девушкой. Феврония полюбила Петра, а вот он на ней жениться не захотел, - поделилась знаниями одна из местных жительниц.

Другая сибирячка напомнила, что спустя некоторое время Петр сильно захворал. Тогда Феврония сказала ему: «Я тебя вылечу, но за это ты должен будешь взять меня в жены».

- Петр согласился, но в итоге не выполнил своего обещания. И снова он начал болеть, - пересказала историю святых жительница Новосибирска.

И только после того, как Феврония в третий раз вылечила князя, он взял ее в жены. Вместе супруги счастливо прожили всю жизнь.

- Вот, что нужно прославлять сейчас среди молодежи – истинную любовь.

- Это пример того, что никогда нельзя сдаваться. Любовь всегда все побеждает, - высказались сибиряки.

Корреспондент КП-Новосибирск спросил у местных жителей – знают ли они, зачем с задней стороны памятника поместили зайца. Оказалось, что об этой легенде мало кто слышал.

- Существует поверье – если потереть зайца, то у пары будет ребенок, - рассказал корреспондент.

Согласно сказанию, история любви святых такова: за несколько лет до княжения Петр поразил огненного змея. Во время битвы кровь чудовища попала на его тело. Из-за этого Петр заболел проказой и никак не мог излечиться. Как-то раз ему приснилось, что избавить его от недуга может крестьянка по имени Феврония. Князь послал за девушкой своего гонца. Феврония согласилась помочь при одном условии – если Петр возьмет ее в жены. Правитель согласился, но после исцеления не сдержал обещания. Он боялся, что брак будет неравным. Внезапно болезнь вернулась, и Петру вновь пришлось обратиться за помощью к Февронии. После повторного излечения они сыграли свадьбу.

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