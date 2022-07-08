В Новосибирске двести пассажиров 13 часов ждали в аэропорту самолет во Владивосток

Авиакомпания уже много раз нарушала права пассажиров. Фото: Вера БЕРЕЗОВСКАЯ.

В Новосибирске транспортная прокуратура возбудила дело на авиакомпанию S7 после задержки рейса. Вчера 206 пассажиров провели 13 часов в зале ожидания аэропорта Толмачево. Самолет не мог вылететь во Владивосток из-за сильного тумана. Об этом в пятницу, 8 июля, КП-Новосибирск рассказала старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.

– Вопреки требованиям закона в период 13-ти часового ожидания отправления рейса гражданам не были предоставлены в полном объеме бесплатные услуги, в том числе по их размещению в гостинице, – уточнила Евгения Чиханчина.

Гендиректору авиакомпании внесли представление, а на S7 возбудили дело по статье КоАП РФ о повторном оказании услуг ненадлежащего качества.

Напомним, ранее транспортная прокуратура начала проверку после задержки вылета 9 самолетов из Новосибирска.

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