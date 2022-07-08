«И так сойдёт!»: новосибирцев возмутил свежий асфальт, провалившийся на Комсомольском проспекте

Жителей Новосибирска возмутил свежий асфальт, провалившийся после укладки. Фото: "АСТ-54".

В Новосибирске на Комсомольском проспекте провалился асфальт. Казалось бы, частое явление… Но дело в том, что его только уложили. Об этом в соцсети рассказали очевидцы.

– Свежий асфальт на Комсомольском проспекте выглядит весьма странно. Так должно быть после ремонта? – написали горожане в паблике «АСТ-54».

На кадрах к посту видно, что свежий асфальт пошел трещинами и провалился.

Новосибирцев увиденное возмутило, но не удивило:

– И так сойдёт!

– Ничего удивительно. Такое отношение к работе! – написали жители города.

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