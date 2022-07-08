До +30!: в Новосибирск на выходных придет июльская жара

В Новосибирске на выходных потеплеет до 30 градусов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Выходные 9 и 10 июля в Новосибирске будут жаркими. Об этом КП-Новосибирск рассказала начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

- Мы ожидаем теплые, комфортные выходные. В городе погода будет преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер до 3-8 метров в секунду. Температура в ночные часы будет составлять 14-18 градусов, а в дневные часы – 26-30, - сообщила эксперт.

В области, по словам Марины Виноградовой, будет на несколько градусов жарче.

- Температура будет подниматься до 31-32 градусов, - отметила в разговоре с КП-Новосибирск представитель гидрометцентра.

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